Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Силовиков попросили не «закрывать» бизнесменов

Представители деловых кругов высказались за то, чтобы силовые ведомства реже использовали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает TUT.BY.

Силовиков попросили не «закрывать» бизнесменов
«Закрытие» бизнесменов подрывает деятельность их компаний, что нередко приводит к банкротству. Информация об этом размещена на сайте Совета по развитию предпринимательства.

На минувшей неделе в Верховном суде состоялось заседание совета. Большая его часть была закрыта для прессы. Как выяснилось из обзора заседания совета, предметом дискуссии также стал вопрос избрания меры пресечения в отношении подозреваемых или обвиняемых по экономическим преступлениям.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич подчеркнул, что в последнее время принят целый ряд изменений и дополнений в уголовное законодательство в сторону либерализации позиции государства в отношении экономических преступлений.

Однако, как было отмечено представителями деловых кругов, наличие даже отдельных случаев задержаний за совершение нарушений в экономической сфере крайне негативно сказывается на функционировании как конкретных субъектов бизнеса, так и бизнес-среды в целом.


В связи с этим было предложено на этапе следствия и суда по экономическим преступлениям ограничить избрание в отношении подозреваемых или обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей в пользу расширения применения меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Одновременно высказаны мнения о необходимости пересмотра суммы крупного и особо крупного размеров ущерба, причиненного экономическим преступлением; возможной градации ущерба в зависимости от субъекта, совершившего налоговое преступление (физическое лицо, индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо) и объема оборота субъекта хозяйствования; изменения предельного срока лишения свободы.

По мнению участников заседания, это позволит соблюсти интересы государства, не создавая кризисную ситуацию для функционирования бизнеса.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru