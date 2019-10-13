В понедельник айтишники снова будут совещаться с Лукашенко
dev.by стало известно, что в понедельник 14 октября состоится совещание представителей ИТ-индустрии с участием Александра Лукашенко. Повестка — ИТ-образование.
Согласно обнародованной информации, планируется обсудить:
ИТ-кредиты;
Рост до 1,25% отчислений в фонд ПВТ на финансирование образовательных программ;
Возможность ввести несколько школ в ПВТ и вывести их из-под контроля Минобразования для экспериментов (эту идею предожил президент во время визита в ПВТ);
ИТ-университет;
Другие вопросы.
10:13 13/10/2019