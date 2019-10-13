Эксперт: слухи о крахе доллара преувеличены

Тезисно, что мы имеем на сегодняшний день? Доллар укрепляется с начала 2018 года как к евро, так и к корзине валют основных торговых партнеров, если судить по индексу доллара. За это время пара EUR/USD проделала путь с 1,25 до 1,09, вернувшись к уровням мая 2017 года, пишет Вадим Иосуб на своей страничке в Facebook.





Что нужно, чтобы доллар стал падать к другим валютам развитых стран? Для этого в них должна быть более сильная экономика, более высокие темпы ее роста и более жесткая денежно-кредитная политика. На сегодняшний день картина ровно противоположная, а по евро и фунту дополнительно бьет проблема неурегулированного Брексита.





Что нужно, чтобы доллар стал падать к большинству валют развивающихся стран? Экономический бум, быстрый рост мировой экономики, опережающий рост стран с формирующимися рынками, рост аппетита к риску. На сегодняшний день картина ровно противоположная.









Эксперты пугают неизбежной рецессией в США. Во-первых, американская экономика от рецессии находится дальше, чем европейская или российская. Во-вторых, если допустить приход рецессии в США, то именно доллар (точнее, американские гособлигации) станет убежищем, тихой гаванью и будет расти ко всем валютам, за исключением, возможно, японской иены и швейцарского франка.





Единственный шанс для российского рубля существенно укрепиться к доллару – резкий рост цен на нефть. К этому может привести, теоретически, масштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке. Без подобного форс-мажора, в условиях торговых войн и замедления мировой экономики, у нефти нет причин существенно дорожать.