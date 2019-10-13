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Лучший белорусский работодатель этого года станет известен 25 октября

Среди претендентов - 136 компаний

Из них-то и предстоит выбрать лучшего компетентному жюри. С

Критерии для лучших из лучших таковы: уровень системы финансовой мотивации, характеристики социального пакета, возможности для обучения и развития сотрудников, потенциал профессионального роста, трудовые условия. Справедливость в вынесении оценок достигается за счет разнообразных мнений членов жюри. Во внимание также принимаются мнения руководителей и сотрудников организаций.

Победителя, помимо жюри, будут выбирать и путем интернет-голосования на сайте lider.by. Образовательный центр «Лидер» является учредителем конкурса и проводит его уже в третий раз. Главной целью, по мнению организаторов, являются улучшение бизнес-климата в стране, а также стимулирование организаций и соискателей к собственному развитию.
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