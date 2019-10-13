Лучший белорусский работодатель этого года станет известен 25 октября

Из них-то и предстоит выбрать лучшего компетентному жюри. С





Критерии для лучших из лучших таковы: уровень системы финансовой мотивации, характеристики социального пакета, возможности для обучения и развития сотрудников, потенциал профессионального роста, трудовые условия. Справедливость в вынесении оценок достигается за счет разнообразных мнений членов жюри. Во внимание также принимаются мнения руководителей и сотрудников организаций.



