В Беларусь пришел еще один российский жесткий дискаунтер

Сеть «Доброцен» развивается в России с августа 2016-го и насчитывает 150 магазинов. Ее владелец — российский бизнесмен Вадим Терещенко.





Формат торговых точек — магазин-склад средней площадью 1000 квадратных метров, то есть все товары выкладываются на стеллажи в три яруса, плюс есть паллетная выкладка. У «Доброцена» нет как таковых складов в магазинах, и это позволяет держать большой товарный запас непосредственно в зале, снижает расходы на торговое оборудование. Поскольку нет поштучной выкладки товаров на полки, то ритейлер может минимизировать количество персонала. Проще говоря — это формат жесткого дискаунтера. Что это такое, в 2018 году белорусам продемонстрировал другой российский ритейлер — «Светофор».





Фото: Александр Чугуев





«Доброцен» начал поход в Беларусь с Бобруйска, где уже обосновались два «Светофора». Площадь нового магазина — около 800 квадратных метров. Ассортиментный перечень насчитывает более тысячи наименований товаров.





Александра Прошкина, комментируя решение выйти на белорусский рынок. — Наше развитие в России идет очень стремительно. Мы все больше и больше завоевываем регионы нашей страны, и вполне закономерно, что выходим на новые для нас территории и страны. Почему Беларусь? Хороший вопрос. Для нас белорусские граждане — это близкие по духу люди. Мы являемся братскими народами, наши особенности менталитета очень схожи, а Республика Беларусь для нас является дружеским государственным партнером, — рассказала TUT.BY региональный управляющий сети, комментируя решение выйти на белорусский рынок.





На сайте «Доброцена» говорится, что сеть делает ставку «на товары российских производителей, которые не тратят огромные бюджеты на раскрутку, поэтому цена на их молоко или колбасу значительно ниже, чем у федеральных брендов, а качество зачастую даже лучше».









Однако в сети уверяют, что в белорусских магазинах не будет засилья российских товаров.





— Большая часть ассортимента будет белорусского производства. Мы соответствуем всем нормативам, установленным в Республике Беларусь, — пояснила Прошкина.





«Доброцен» планирует открывать магазины площадью 700−1000 квадратных метров во всех областях Беларуси. До конца года ритейлер думает создать еще два магазина.





— В 2020 году мы планируем прирасти на 6−10 магазинов. Но существует сложность с прогнозом открытий, так как мы сталкиваемся с определенными трудностями в поиске новых площадок, которые устраивают по цене, качеству и уровню наших требований. Скорость нашего развития зависит не только от нашего желания, но и от предложений на рынке недвижимости, — сказала Александра Прошкина.



