Власти недовольны работой Минского часового завода?

Источник сообщил Office Life , что власти недовольны работой ОАО «Минский часовой завод» (бренд «Луч»).

По данным источника, государство считает, что инвестор не выполнил всех условий. Со своей стороны, Franck Muller хочет убедить власть, что его достижение — создание на базе завода ИТ-кластера, который разрабатывает компьютерные игры.









Как известно, в 2010 году государство консолидировало коммунальную и республиканскую доли. Было решено, что Franck Muller выкупит до 2020 года часть госпакета. Его цена на 2010-й составляла более 19,6 млрд неденоминированных рублей. На тот момент — примерно $6,5 млн.





Но выкуп разрешался при условии, что Franck Muller в 2010 году покупает допэмиссию акций «Луча» на 36,5 млрд неденоминированных рублей. Тогда это был примерный эквивалент $12 млн.





Плюс к этому инвестору передавался в доверительное управление госпакет. На конец 2018го он составлял почти 20%. Также инвестора освободили от налога на прибыль до 2020 года.









Еще один пункт инвестпроекта — передача в аренду земли под Минском в районе Щомыслицы. На участке в 30 гектаров необходимо было построить «производственные мощности и объекты социальной инфраструктуры». Кроме того, обязательно следовало сохранить бренд «Луч» и производство часов. А численность коллектива должна была быть не менее 700 человек.





Последнее условие соблюдено. Отчет за 2018 год гласит, что среднесписочная численность сотрудников ОАО — 709. Основу выручки составляют: производство часов — 25,64% (в 2017-м — 32,74%); розничная торговля — 26,25%; услуги аренды — 22,08% (в 2017-м — 23,61%).





Но у предприятия нет прибыли. В 2017 году чистый убыток составил 2,3 млн рублей, в 2018-м — около 4,8 млн. Себестоимость примерно равна выручке. По итогам 2018 года выручка была почти 10,9 млн рублей при себестоимости 10,6 млн. В 2017-м: выручка — 9,5 млн рублей и себестоимость — 9,7 млн. Такие данные опубликованы на Едином портале финансового рынка. Параллельно с ними есть и другой отчет, где указан такой же объем выручки, но себестоимость иная: 6,2 млн в 2018 году и 5,5 млн — в 2017-м. Суммы убытков идентичны первому отчету.





Также в этом году ОАО «Минский часовой завод» завершило ликвидацию своей дочерней фирмы «РЭЙ-Сервис». За ней в Торговом реестре числилась столовая предприятия.







