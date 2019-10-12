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Брестский чулочный комбинат покупает у физлиц почти 10% акций

ОАО «Бресткий чулочный комбинат» объявило о выкупе у физлиц акций предприятия в объеме 26 700 штук (9,9% УФ). Покупка будет вестись до 11 ноября.

На предприятии Office Life cообщили, что приобретенные бумаги будут переданы «мажоритарному инвестору». Вероятно, речь идет о компании «Конте Спа», которой сегодня принадлежит более 87% акций брестской «чулочки».

Бумаги покупаются по цене практически в 2 раза ниже номинала — по 50 рублей. Таким образом, приобретение пакета акций обойдется в 1,3 млн рублей. Такая низкая цена приобретения может объясняться тем, что предприятие не начисляет и не выплачивает дивиденды — информации об этом нет в отчетности за 2018 год.

Зато компания не скрывает, что увеличила выручку в 2018 году на 5,5%, до 51,6 млн рублей, и сократила чистую прибыль на 23%, до 7,9 млн.

В отчетности компании говорится о 264 акционерах, среди которых 2 юрлица.
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