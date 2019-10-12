Брестский чулочный комбинат покупает у физлиц почти 10% акций

На предприятии Office Life cообщили, что приобретенные бумаги будут переданы «мажоритарному инвестору». Вероятно, речь идет о компании «Конте Спа», которой сегодня принадлежит более 87% акций брестской «чулочки».





Бумаги покупаются по цене практически в 2 раза ниже номинала — по 50 рублей. Таким образом, приобретение пакета акций обойдется в 1,3 млн рублей. Такая низкая цена приобретения может объясняться тем, что предприятие не начисляет и не выплачивает дивиденды — информации об этом нет в отчетности за 2018 год.





Зато компания не скрывает, что увеличила выручку в 2018 году на 5,5%, до 51,6 млн рублей, и сократила чистую прибыль на 23%, до 7,9 млн.





В отчетности компании говорится о 264 акционерах, среди которых 2 юрлица.