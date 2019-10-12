Беларусь хочет получить статус страны с рыночной экономикой

Соответствующие юридические услуги будут оказаны компанией Crowell & Moring (США), следует из постановления Совета министров №690 от 9 октября 2019 года.





Согласно постановлению, услуги Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса перевода Беларуси в статус страны с рыночной экономикой Минторгом США будут закуплены в рамках процедуры госзакупки из одного источника.



