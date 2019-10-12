Это фига? В России сочли странными попытки Беларуси оценить потери от налогового маневра
Как отметил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. В российском правительстве сочли странными попытки официального Минска оценить потери от налогового маневра.
Ранее министр финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что потери страны в 2020 году от налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят $400 млн.
– Странное рассуждение министра финансов Беларуси, – сообщил журналистам пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов, сообщает ТАСС.
Осипов – в центре. Фото РИА Новости
– Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит, – отметил пресс-секретарь. – Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед республикой, в том числе финансовыми.
11:09 12/10/2019