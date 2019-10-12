Первую в мире платежную карту из золота выпустили в Великобритании

Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.





На премиальной карте Raris, которая является дебетовой, будут выгравированы имя и личные данные владельца. Стоимость заказа карты - 18 750 фунтов стерлингов (около $23 000). Изготовление по собственному дизайну обойдется дороже.





Владельцы золотой карты не будут платить комиссию при переводе денег или обмене валют.



