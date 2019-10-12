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Первую в мире платежную карту из золота выпустили в Великобритании

Первая в мире платежная карта из чистого 18-каратного золота анонсирована Королевским монетным двором Великобритании, компанией Mastercard и фирмой платежных технологий Accomplish Financial.

Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

На премиальной карте Raris, которая является дебетовой, будут выгравированы имя и личные данные владельца. Стоимость заказа карты - 18 750 фунтов стерлингов (около $23 000). Изготовление по собственному дизайну обойдется дороже.

Владельцы золотой карты не будут платить комиссию при переводе денег или обмене валют.
belta.by
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