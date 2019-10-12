Первую в мире платежную карту из золота выпустили в Великобритании
Первая в мире платежная карта из чистого 18-каратного золота анонсирована Королевским монетным двором Великобритании, компанией Mastercard и фирмой платежных технологий Accomplish Financial.
Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.
На премиальной карте Raris, которая является дебетовой, будут выгравированы имя и личные данные владельца. Стоимость заказа карты - 18 750 фунтов стерлингов (около $23 000). Изготовление по собственному дизайну обойдется дороже.
Владельцы золотой карты не будут платить комиссию при переводе денег или обмене валют.
08:02 12/10/2019