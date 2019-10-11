Белорусские дорожники подписали контракт в Украине на 30 млн долларов

Гомельским дорожно-строительным трестом № 2, который входит в холдинг "Белавтодор", выигран тендер на строительство участка автодороги в Ровенской области. Она станет частью проекта "Северный обход Ровно", передает "Еврорадио"





Как информирует на своей странице в Facebook "Белавтодор-Украина", это был один из крупнейших тендеров, которые когда-либо проводились в Ровно. А для белорусских предприятий в Украине это крупнейший контракт в сфере дорожного строительства.





В тендере также участвовали компании из Турции и Азербайджана. Белорусы сэкономят для украинского бюджета почти 80 млн гривен, поскольку итоговая сумма контракта почти на 10% меньше за счёт строительства, предусмотренного тендерной документацией.





Строительство должно быть завершено к концу 2020 года.