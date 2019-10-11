Уран на БелАЭС привезут уже в этом году





"Завоз топлива планируется в этом году. И все необходимые мероприятия по нему проводятся в штатном режиме. Все технологические операции соблюдаются", - сказал Каранкевич, которого цитирует госагентство БелТА.





По словам министра, степень готовности первого блока АЭС высокая. Практически завершены все строительно-монтажные работы, проходит наладка оборудования, приступили к предэтапным операциям. На втором блоке идет строительство, проходят тепло- и электромонтажные работы, монтируется оборудование.





Как сообщалось, физический пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на январь 2020 года.





"Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть", - сказал генеральный директор станции Михаил Филимонов 9 октября.





Ранее предполагалось, что физпуск первого энергоблока может состояться в ноябре 2019 года. Готовность энергоблока составляет в настоящее время 97%.









Директор департамента по ядерной энергетике министерства энергетики Василий Полюхович отметил, что конкретная дата физпуска будет зависеть от сроков завоза ядерного топлива и его приемки на станции.





"Мы не гонимся любой ценой (за сроками физпуска - ИФ). Безопасность в первую очередь, и перепрыгивать через какие-то этапы в угоду ожиданиям кого бы то ни было, мы не можем. Для нас безопасность прежде всего", - подчеркнул Полюхович.