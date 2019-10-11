Компенсации не будет: Россия отказалась признавать "долг" из-за налогового маневра
Расчеты белорусского министерства финансов по поводу потерь из-за российского налогового маневра некорректны, так как эта сумма не относится к обязательствам России перед Беларусью, заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
По словам Осипова, в таком свете рассуждения выглядят странными. "Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит", — цитирует чиновника ТАСС.
"Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед Беларусью, в том числе финансовыми", - добавил он.
10 октября глава белорусского Минфина Максим Ермолович сообщил, что в 2020 году потери от налогового маневра составят 400 миллионов долларов, а за два года, 2019-й и 2020-й, потери достигнут 800 миллионов.
Россия — единственный поставщик нефти в Беларусь. По соглашению 2017 года Москва поставляет 24 миллиона тонн сырья, при этом шесть миллионов тонн Минск имеет право направлять на реэкспорт, а экспортная пошлина идет в белорусский бюджет.
Налоговый маневр означает, что если раньше Беларусь получала нефть по внутренним российским ценам, то к 2024 году стоимость достигнет мирового уровня.
На этом фоне Лукашенко заявил, что Беларусь может перейти на закупки нефти у Саудовской Аравии, Азербайджана или США.
16:05 11/10/2019