



По словам Осипова, в таком свете рассуждения выглядят странными. "Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит", — цитирует чиновника ТАСС





"Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства, в частности налогового маневра, не относятся к существующим обязательствам РФ перед Беларусью, в том числе финансовыми", - добавил он.









Россия — единственный поставщик нефти в Беларусь. По соглашению 2017 года Москва поставляет 24 миллиона тонн сырья, при этом шесть миллионов тонн Минск имеет право направлять на реэкспорт, а экспортная пошлина идет в белорусский бюджет.









Налоговый маневр означает, что если раньше Беларусь получала нефть по внутренним российским ценам, то к 2024 году стоимость достигнет мирового уровня.





На этом фоне Лукашенко заявил, что Беларусь может перейти на закупки нефти у Саудовской Аравии, Азербайджана или США.