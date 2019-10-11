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Лукашенко договорился с Бердымухамедовым выработать "дорожную карту" по Гарлыкскому ГОК

Беларусь и Туркменистан до нового года выработают дорожную карту по решению проблем вокруг Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Об этом в Ашхабаде заявил журналистам вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам прошедшей встречи лидеров двух стран

"Главы государств, будучи глубоко погруженными в состояние по проекту Гарлыкского горно-обогатительного комбината, нам, руководителям межправительственных групп, поручили выработать дорожную карту возможных путей решения накопившихся проблем на Гарлыкском ГОКе", - сказал Игорь Ляшенко.

По его словам, по результатам наработок в конце года планируется проинформировать глав государств о путях решения накопившихся вопросов.

Игорь Ляшенко также рассказал, что накануне в Ашхабаде прошла его встреча с сопредседателем двусторонней межправкомиссии. 


"Я очень благодарен вице-премьеру, моему визави. Мы обозначили вопросы, которые ограничивают пока, к сожалению, прежде всего с туркменской стороны, увеличение товарооборота. Вопросы эти мы в деталях разобрали. Высказан живой интерес, и я вижу, что мы в этот же срок - до конца года - разрулим вопросы, которые мешают увеличить товарооборот", - сказал он.

Напомним, Туркменистан до сих пор не рассчитался с Беларусью за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. 
Источник: БелТА
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