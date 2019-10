протесты в Гонконге, архивное фото





Ранее компания Apple удалила из своего магазина приложений карту HKmap.Live, с помощью которой протестующие в Гонконге отслеживали со своих смартфонов передвижения полиции и применение ею слезоточивого газа.





Заблокированная игра The Revolution of our Times ("Революция нашего времени") компании LIHKG - ролевая игра, главный герой которой - участник гонконгских протестов. Он зарабатывает деньги, покупает новую экипировку для протестов и старается избежать ареста и экстрадиции в материковый Китай. В игре подробно описана история развития протеста.





Создатель игры, известный под псевдонимом Spinner of Yarns, рассказал сайту Hong Kong Free Press, что уволился с работы, чтобы создать игру. 80% выручки от ее продаж должно было пойти в фонд SDpark Alliance, который занимается юридической защитой задержанных в Гонконге протестующих.





В минувшую субботу игра появилась в магазине, а в четверг оказалась заблокированной.





По информации Wall Street Journal, решение заблокировать игру было принято в рамках политики Google в отношении противоречивых мировых событий после жалобы, поданной гонконгской полицией.





Представитель корпорации заявил, что политика Google запрещает разработчикам приложений "пытаться делать деньги на современных конфликтах или недавних трагедиях".









Многие аналитики полагают, что IT-компании не хотят злить китайское правительство и проводят соответствующую политику в области приложений.





Ранее копрорация Apple удалила из своего магазина карту HKmap.live,с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали со своих смартфонов передвижения полиции и применение ею слезоточивого газа.





По информации Рейтер, глава Apple Тим Кук лично выступил в защиту этого решения во внутренней переписке с сотрудниками.





В магазине Google это приложение до сих пор доступно.





В Гонконге продолжаются столкновения протестующих с полицией. В минувшее воскресенье десятки тысяч человек вышли на улицы города, несмотря на проливной дождь. Протестующие были возмущены новым запретом на ношение любых масок во время демонстраций.





Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.





Демонстрации против законопроекта начались в марте и апреле, массовыми они стали в июне.