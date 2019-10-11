Прощай, дефляция! В сентябре цены рванули

Напомним, в августе в Беларуси была зафиксирована дефляция — то есть снижение цен. Она составила 0,2%.

Больше всего в сентябре подорожали непродовольственные товары — на 0,9%. Цены на продовольственные товары выросли на 0,1%, на услуги — на 0,6%.

Больше всего за сентябрь подорожали свежие томаты и огурцы — на 35,4% и 31,3% соответственно.





В лидерах по росту цен также оказались билеты в цирк (+24,2%), мужские ботинки на меху (+15,5%), женские сапоги зимние на низком каблуке (+12,9%), почтовые марки (+12,3%), звонки по стационарному телефону (+11,1%), бананы (+11%), а также образовательные услуги — высшего и среднего специального (на 10,2% и 9,7% соответственно).









Напомним, по прогнозу властей, инфляция в этом году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю).





Однако в Беларуси растут инфляционные ожидания населения. По данным опроса Нацбанка, 82,3% респондентов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, или с такой же скоростью.