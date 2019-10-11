Накануне выходных доллар и евро опять подешевели
Белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 0,15% и оказался на максимуме за три недели. С начала октября корзина валют подешевела на 0,72%.
Курс доллара упал сразу на 0,0114 рубля до 2,0505 BYN/USD и оказался на минимуме за 18 дней.
Курс евро просел сразу на 0,0125 BYN до 2,2590 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 18 дней.
Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0092 BYN до 3,1936 BYN/100 RUB, но за предыдущие 12 дней его курс рухнул на 0,0534 BYN.
Итоги недели 7—11 октября 2019 на валютном рынке Беларуси
Белорусский рубль на уходящей неделе укрепился ко всем основным валютам:
курс доллара −1,13%;
курс евро −0,80%;
курс российского рубля −0,02%;
валютная корзина −0,50%.
Центробанк России
Уходя на выходные Банк России опять укрепил российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра:
официальный курс доллара снизился на 52 копейки до 64,2237 российских рублей;
официальный курс евро упал на 57 копеек до 70,7296 российских рублей.
Итоги недели на валютном рынке РФ
Российский рубль укрепился к доллару и евро:
курс доллара упал на 81 копейку (−1,24%);
курс евро снизился на 62 копейки (−0,87%).
Источник: select.by
13:44 11/10/2019