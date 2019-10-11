Накануне выходных доллар и евро опять подешевели

Курс доллара упал сразу на 0,0114 рубля до 2,0505 BYN/USD и оказался на минимуме за 18 дней.





Курс евро просел сразу на 0,0125 BYN до 2,2590 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 18 дней.





Курс российского рубля подскочил сразу на 0,0092 BYN до 3,1936 BYN/100 RUB, но за предыдущие 12 дней его курс рухнул на 0,0534 BYN.





Итоги недели 7—11 октября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль на уходящей неделе укрепился ко всем основным валютам:





курс доллара −1,13%;

курс евро −0,80%;

курс российского рубля −0,02%;





валютная корзина −0,50%.



