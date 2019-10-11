



Совмин Беларуси разрешил Минэкономики провести закупку из одного источника у американской компании Crowell & Moring, занимающейся оказанием юридических и лоббистских услуг.





Предполагается, что компания будет юридически сопровождать процесс перевода Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус "рыночника" в Министерстве торговли США.





Дело в том, что к странам с нерыночной экономикой применяются особые правила расчета при расследованиях о демпинге. Применяются к "нерыночникам" и дополнительные пошлины.





Кроме того, благодаря статусу "рыночника" Беларусь смогла бы упростить доступ экспортеров на американский рынок и иметь преимущество при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).









Помимо оказания юридических услуг, Crowell & Moring занимается и лоббизмом. Так, компания продвигала Американскую коммерческую палату в Китае, дистрибьютора лекарств Cardinal Health, и Вашингтонскую ассоциацию вакцинирования.





Ежегодный доход фирмы превышает 400 миллионов долларов.











