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Беларусь наняла адвокатов - чтобы США признали нашу экономику рыночной. А она рыночная?

Беларусь будет добиваться, чтобы ее признали страной с рыночной экономикой, при помощи американских юристов, постановление правительства с одобрением соответствующей закупки опубликовано в пятницу.


Совмин Беларуси разрешил Минэкономики провести закупку из одного источника у американской компании Crowell & Moring, занимающейся оказанием юридических и лоббистских услуг.

Предполагается, что компания будет юридически сопровождать процесс перевода Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус "рыночника" в Министерстве торговли США.

Дело в том, что к странам с нерыночной экономикой применяются особые правила расчета при расследованиях о демпинге. Применяются к "нерыночникам" и дополнительные пошлины.

Кроме того, благодаря статусу "рыночника" Беларусь смогла бы упростить доступ экспортеров на американский рынок и иметь преимущество при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).


Помимо оказания юридических услуг, Crowell & Moring занимается и лоббизмом. Так, компания продвигала Американскую коммерческую палату в Китае, дистрибьютора лекарств Cardinal Health, и Вашингтонскую ассоциацию вакцинирования. 

Ежегодный доход фирмы превышает 400 миллионов долларов.
Источник: sputnik.by
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