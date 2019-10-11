



В июне 2019 года председатель правления Могилевского облпотребсоюза Сергей Шуркало был задержан Комитетом госбезопасности по подозрению в превышении служебных полномочий и присвоении имущества. С тех пор он находится под стражей.





Сначала его обязанности исполнял заместитель, но на днях и. о. председателя правления назначен бывший начальник управления ГАИ Могилевской области Михаил Невмержицкий, который в том же июне по выслуге лет покинул свой пост.





Невмержицкому 54 года. Он начал служить в ГАИ в 1994 году в должности старшего госавтоинспектора ДПС. После работал 8 лет в МРЭО, а затем стал замначальника ГАИ. Управление он возглавил 9 лет назад, в 2010 году. В 2016-м году Невмержицкий стал «Человеком года», его имя внесли на Доску почета Могилевской области. В регионе его характеризуют как хорошего и грамотного руководителя.









Важный момент

Но в этом деле есть еще один важный момент. Он заключается в том, что Сергей Шуркало хоть и отстранен от должности, но его никто не увольнял и формально он по-прежнему остается председателем правления облпотребсоюза.





А ведь бывают случаи, когда сильно не заморачиваются и вскоре после задержания какого-нибудь чиновника увольняли за несоблюдение антикоррупционных требований законодательства. Например, так без приговора суда уволили задержанного главу ГУПР Мингорисполкома Андрея Доморацкого и главного архитектора Минска Павла Лучиновича.





Что такое облпотребсоюз и что говорили про Шуркало?

Могилевский облпотребсоюз координирует работу районных райпо — то есть магазинов потребкооперации, которые находятся в маленьких городах и на селе.





В области Сергея Шуркало характеризовали как профессионального руководителя, благодаря которому Могилевский облпотребсоюз занимает лидирующие позиции в Белкоопсоюзе.





Белкоопсоюз — крупный оператор торговли, его сеть насчитывает свыше восьми тысяч торговых объектов и 700 автомагазинов. Возглавляет структуру тяжеловес белорусской вертикали Валерий Иванов.













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