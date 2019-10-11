Журналисты belsat.eu посетили стрелковый комплекс и выяснили, что специально для проекта Алексина МВД собирается существенно упростить процедуру предоставления оружия. В том числе, в ССК олигарха могут позволить стрелять детям с 12-14-летнего возраста.





Спортивно-стрелковый комплекс находится под Минском, в агрогородке Сёмково. В 300-х метрах от ССК расположен гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», который также принадлежит семье Алексея Олексина.





Стрелковый комплекс открыл двери в декабре 2018 года. Безопасности здесь уделяют особое внимание: вся территория обнесена забором, на каждом шагу – камеры видеонаблюдения, а на входе стоит будка, где постоянно дежурит милиционер.





По словам руководителя ССК, бывшего силовика Андрея Нечая, одним из условий функционирования комплекса была охрана именно МВД. При возникновении нештатной ситуации милиционер должен вызвать – группу задержания.





Нечай утверждает: комплекс спланирован максимально безопасно для посетителей, так как большой тир – закрытое помещение. Это значит, что по территории можно спокойно перемещаться, даже если звучат выстрелы.





В фойе административного здания, кроме зоны отдыха с баром, где подают кофе, и большим плазменным экраном, находятся стенды с различными товарами. «Энерго-Оил» реализует амуницию для охотников: бинокли, специальные очки, чехлы и патроны для охотничьего оружия.

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«Сейчас мы прорабатываем с МВД алгоритм»

Андрей Нечай рассказал belsat.eu, что сейчас с МВД согласовываются документы, согласно которым будет упрощен порядок передачи оружия в руки гостей комплекса.





«На данный момент, чтобы я имел возможность передать вам в руки оружие, вам должно быть 18 лет, вы должны иметь две справки, что вы не псих, не наркоман и не алкоголик, а также разрешение на покупку оружия. Только после этого я теоретически могу вам дать оружие. Но указ президента немного расширил рамки. Сейчас мы прорабатываем с МВД алгоритм, по которому будет проводиться передача оружия, с которого вы захотите пострелять», – говорит он.





Нечай отмечает, что требования по поводу 18-летнего возраста останутся и паспорт надо будет все равно предъявлять. А вот норму о разрешении на покупку оружия и медицинские справки планируется упразднить. «Но теоретически, если у нас будут сомнения насчет человека, мы будем иметь возможность отказать. Это все будет прописано в инструкции», – добавляет он.





Нечай подчеркивает: изменения касаются только ССК в Сёмково, на остальные комплексы это распространяться не будет. Соответственно, стрелковый комплекс Алексина получит еще одно явное преимущество перед конкурентами.





Также комплекс планирует получить разрешение от МВД давать оружие детям с 12-14-летнего возраста в присутствии взрослых родственников или законных представителей.





«Согласно сегодняшнему законодательству, в спортивных школах можно стрелять с 12-14 лет. У нас не спортивная школа. Теперь представьте: например, вы проезжаете к нам с племянником или племянницей. Могу ли я позволить, чтобы ваши несовершеннолетние племянники постреляли тоже?





Согласно законодательству – нет. Но у нас есть возможность дать детям пострелять из оружия, которая имеет маленькую отдачу. Им это будет интересно. МВД пока хочет нас ограничить, чтобы стрелять можно было только с 16 лет. А я хочу – чтобы с 12 или 14 лет в присутствии законного представителя. Почему? Ведь 12-14 лет это как раз тот возраст, когда человек начинает сознательно стрелять», – говорит Нечай.





Руководитель комплекса при этом подчеркивает: несовершеннолетним будет разрешено стрелять только из спортивной оружия и только по бумажным мишеням.





Все вопросы по поводу изменения условий предоставления оружия в тире уже согласованы, поэтому планируется, что ССК в Сёмково заработает в полную силу до конца года.





«Эти вопросы уже решены, понятен алгоритм, как это будет реализовываться. Все, что можно было сделать, мы сделали в соответствии с действующим законодательством», – подчеркивает Нечай.









«Детки должны стрелять»

Андрей Нечай видит в стрелковом комплексе эффективный инструмент патриотического воспитания молодежи.





«Детки должны стрелять, у них должна появляться любовь к оружию. Причем как к спортивному, так и к историческому. Ведь про оружие Великой Отечественной войны много слышали, но никто из нее не стрелял. Вы когда-нибудь держали в руках ППШ [ППШ – пистолет-пулемет Шпагина, один из основных видов стрелкового оружия в советской армии времен Второй мировой войны. – Belsat.eu]? Ну вот, когда все здесь заработает, то приедете и подержите. А люди с этим еще бегали и родину защищали», – говорит руководитель комплекса.





По словам Нечая, когда в указе Лукашенко шла речь о «военно-историческом туризме» и «сохранении памяти о военной истории», то имелось в виду именно это – использование в тире исторического оружия. Кроме того, здесь будет показано и вооружение времен Первой мировой.





«Мы будем работать в прямой связи с Линией Сталина. Там все рассказывают, но сюда можно прийти и пострелять. Мы в свою очередь также будем рассказывать об истории создания той или иной единицы оружия», – отмечает собеседник belsat.eu.





Площадка для стрельбы по двигающимся мишеням. Фото: belsat.euС этим составляющим непосредственно связан и еще один пункт указа Лукашенко, согласно которому к задачам ССК относят «патриотическое воспитание молодежи».





«Представьте себе: 9 мая развернем здесь полевую кухню. Приедут ветераны с внуками и расскажут: вот, внучек, с этим я родину защищал. Внучек спросит: можно я выстрелю? Да, пожалуйста. Поэтому если ребенок в следующий раз будет смотреть какие-то фильмы о войне, то будет понимать, о чем идет речь. Выстрел запоминается», – говорит Нечай.





Комплекс Алексина получил от Лукашенко право ремонтировать и модернизировать оружие. Но Нечай утверждает: речь идет лишь о косметическом ремонте и только для небоевого оружия (то есть спортивного или охотничьего).





«Покрасить, винтик какой-нибудь прикрутить – не более того», – говорит он.





В указе Лукашенко отдельно отмечалось, что исключительные права проекта Алексина предоставляются в связи с «уникальностью стрелкового комплекса».





Нечай объясняет: комплекс предлагает пулевую стрельбу на 300 метров, стендовую стрельбу и стрельбу по двигающимся мишеням (МВ-12). Другие ССК в Беларуси такой охват услуг предложить не могут. Даже спортивно-стрелковый комплекс Минобороны в Уручье максимум, что может предложить, это стрельбу в полузакрытом тире на 300 метров.





Такой огромный стрелковый комплекс – прибыльный ли это бизнес?





«Как можно оценить любовь к родине? – отвечает вопросом на вопрос Нечай. – В денежном смысле – нельзя. Да, мы зарабатываем деньги, мы сами себя окупаем, но с трудом. Патриотическая составляющая здесь превалирует над всем».





На вопрос, посещал ли комплекс Лукашенко, Нечай отвечает уклончиво:





«Не пытайтесь получить информацию, которую вы все равно не получите».









Романчук: «У Лукашенко периодически появляются новые фавориты»

Интересы Алексея Олексина сконцентрированы в торговле нефтепродуктами и табаком, банковской сфере (он владеет МТБанком), логистике (совладелец промышленно-логистического комплекса «Бремино-групп»), производства мясных изделий и ресторанном бизнесе.





В последние годы Олексин получил от государства исключительные права в сфере торговли табаком. В декабре 2017 года Лукашенко разрешил компании олигарха «Энерго-Оил» создать единую товаропроводную сеть в табачной сфере. В рамках создания такой сети в Беларуси появились киоски «Табакерки» (всего до 2020 года планируется создать до 2,5 тысяч объектов).





«Табакерки» вызвали возмущение в обществе, так как ранее власти или полностью запретили киоски мелких предпринимателей (как, например, в Минске) или значительно ограничили их количество.





Олигарху разрешили импортировать сигареты L&M, Parliament, Marlboro, хотя раньше такое право было только у предприятия «Беларусьторг» Управления делами президента.





А в прошлом году ради табачного производства Олексина в промышленной зоне Шабаны депутаты Мингорсовета даже изменили пределы Минска.





Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук, полагает, что очевидные привилегии, которые получил сейчас Олексин, связанные со склонностью Лукашенко менять своих фаворитов.





«У Лукашенко периодически появляются новые фавориты: был когда-то Чиж, потом другой круг людей. Сегодня это Олексин, а также Николай Воробей и Александр Зайцев, владеющие «Бремино-групп» и реализующие ряд проектов в сфере логистики, производства сигарет и других очень привлекательных для властей сферах.





Безусловно, если есть такая монополия или олигополия на рынке, – это выстрел по карманам покупателей. Но с точки зрения власти это «свой» человек, которые выполняет приказы», – считает Романчук.









По мнению экономиста, Олексину, несмотря на нынешний успех, следует осознавать свою шаткую позицию.





«Привилегии сегодня дали – завтра забрали. На месте Олексина я бы не очень радовался такому положению дел. Пока частная собственность в Беларуси не стала неприкосновенной, я бы советовал Олексину изучить опыт фаворитов из крупного бизнеса, которые были раньше в «пуле» Лукашенко в первые десять лет его власти – того же Муравьева или Чижа.





Когда конъюнктура меняется и шептуны начинают говорить Лукашенко, что вот этот человек вышел из-под контроля, бизнес схлопывается. Все, что происходит с Олексиным сейчас – ситуация в русле отношений власти и бизнеса за последние 25 лет», – говорит Ярослав Романчук.