Основатель крупнейшей в мире сети коворкингов WeWork Адам Нойманн потерял статус миллиардера. Forbes оценивает его состояние не более чем в $600 млн. Еще весной этого года, когда Нойманн вошел в глобальный рейтинг миллиардеров Forbes, его состояние равнялось $4,1 млрд.





Исчезновение сооснователя WeWork из рядов миллиардеров вызвано тем, что компания не смогла завершить выход на биржу, отказавшись от этих планов через полтора месяца после публикации эмиссионного проспекта. Нойманн был вынужден покинуть пост генерального директора после скандала, но все еще владеет 18% в компании.





Цифра в $600 млн складывается из доли в The We Company, денег, полученных от продаж акций WeWork ($500 млн) за вычетом долгов по кредитам ($380 млн). Состояние сооснователя WeWork Мигеля Маккелви оценивает в $400 млн, при том что в марте оно оценивалось в $2,9 млрд.





Впервые Нойманн вошел в рейтинг миллиардеров Forbes в 2016 году, тогда его состояние оценивалось в $1,5 млрд. Ему было 36 лет, и инвесторы только что оценили WeWork более чем в $10 млрд. В последующие три года японский телеком-гигант SoftBank вливал миллиарды в нью-йоркскую компанию в ходе серии раундов финансирования. В январе WeWork оценилась уже в $47 млрд.









«Я сказал Адаму не гордиться тем, что WeWork растет органически без крупного штата менеджеров по продажам или внушительных расходов на маркетинг, — сказал руководитель Softbank Масаёси Сон Forbes после первых инвестиций Softbank в 2017 году. — Сделай компанию в десять раз больше, чем планировал изначально. Если думать таким образом, то эта оценка занижена».





Компания может стоить несколько сотен миллиардов долларов, отмечал Сон.





Отставка Нойманна произошла после того, как стало ясно, что публичные инвесторы не восхищаются им так же, как Сон.





Документы, поданные перед IPO, позволяют понять, что у The We Company, как она сейчас называется, достаточно средств, чтобы продолжать деятельность всего до середины следующего года. По мнению нескольких аналитиков, без крупных вливаний капитала — которые обеспечило бы IPO — или значительного сокращения расходов двум новым генеральным директорам, возможно, придется заявлять о банкротстве.





«Им нужно добиться того, чтобы их офисы приносили реальный доход, — говорит Лаура Козелузек, основательница и генеральный директор Quest Workspaces, которая управляет десятком коворкингов в Нью-Йорке и Флориде. — Сокращение масштабов могло бы помочь, как и продажа корпоративного самолета, но прямо сейчас, если рынок хоть сколько-то сократится — а я ожидаю, что это произойдет — они не смогут выбраться из этой дыры».





Сейчас Forbes оценивает стоимость The We Company не более чем в $2,8 млрд. Эта оценка основана на мультипликаторе выручки компании, соответствующем показателям конкурента IWG, представленного на бирже; с учетом неожиданной продажи активов и потенциального сокращения потока денежных средств Forbes дисконтировал мультипликатор P/S для IWG при подсчете вероятной стоимости We Co. В первой половине этого года We Co. показала чистые убытки в $1,4 млрд.









«Никто больше не поверит, что наличие приложения для бронирования помещения под мероприятие делает вас IT-компанией», — говорит Скотт Гэллоуэй, преподаватель маркетинга в Школе бизнеса Штерна при Нью-Йоркском университете и ярый критик WeWork.





Он добавляет: «Если новые генеральные директора внедрят жесткий, но реалистичный план, объявят о новых инвестициях SoftBank, то это, полагаю, могла бы быть компания стоимостью в $5-10 млрд — если они все сделают безупречно».