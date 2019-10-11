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"Белнефтехим" - о подорожании топлива на 1 копейку

Изменение цен на топливо на 1 копейку является продуманной стратегией, заявил накануне журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков в Палате представителей


"Для нас это продуманная стратегия, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов, тем более в условиях модернизации, которая сегодня проводится", - отметил Андрей Бунаков.

Зампред "Белнефтехима" обратил внимание, что цены на топливо могут как расти, так и снижаться в зависимости от различных факторов и это не только стоимость нефти. Поскольку белорусские нефтепродукты поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются, также мониторится ситуация и на близлежащих рынках.


"Это комплексный вопрос. Мы выбрали политику, она у всех на слуху, и мы будем ее придерживаться", - резюмировал он.
Источник: belta.by
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