"Белнефтехим" - о подорожании топлива на 1 копейку





"Для нас это продуманная стратегия, чтобы в первую очередь сохранить эффективность наших нефтеперерабатывающих заводов, тем более в условиях модернизации, которая сегодня проводится", - отметил Андрей Бунаков.





Зампред "Белнефтехима" обратил внимание, что цены на топливо могут как расти, так и снижаться в зависимости от различных факторов и это не только стоимость нефти. Поскольку белорусские нефтепродукты поставляются не только на внутренний рынок, но и экспортируются, также мониторится ситуация и на близлежащих рынках.









"Это комплексный вопрос. Мы выбрали политику, она у всех на слуху, и мы будем ее придерживаться", - резюмировал он.