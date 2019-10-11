Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Травитесь на здоровье! Госпромнадзор разрешил открытие целлюлозного комбината в Светлогорске

Госпромнадзор выдал положительное заключение на вводимый в эксплуатацию завод беленой целлюлозы в Светлогорске, об этом сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Травитесь на здоровье! Госпромнадзор разрешил открытие целлюлозного комбината в Светлогорске
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы вводится в эксплуатацию на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Заключение Гомельского областного управления надзорного ведомства подтвердило соответствие завода утвержденному проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.

Сообщается, что инспекторы обследовали подконтрольное Госпромнадзору оборудование, в частности сосуды, работающие под избыточным давлением, котлы (в том числе единственный в стране содорегенерационный), трубопроводы, системы газоснабжения и газопотребления и не только.

"Благодаря проведению на системной основе предварительного надзора на всех этапах реализации инвестиционного проекта работа по устранению имеющихся нарушений и недостатков была завершена в кратчайшие сроки", – отметили в МЧС.

Заключение было вручено главному инженеру предприятия.


С чего все началось

Жители Якимовой Слободы, которая находится в непосредственной близости от Светлогорского ЦКК, многократно жаловались на выбросы метилмеркоптана. Это ядовитый газ со специфическим запахом, напоминающим тухлую капусту. 

Помимо этого жителей деревни беспокоил и шум, который доносился по ночам с производственной площадки.

Скандал с предприятием вышел и на международный уровень, когда зимой претензии белорусам предъявила Украина. Тогда всплыла информация, что Светлогорский ЦКК слил в Березину неочищенные заводские стоки. Концерн Беллесбумпром тогда опроверг все обвинения украинской стороны. При этом в ведомстве отметили, что официальных претензий украинских властей так и не получили.

Строительство завода беленой целлюлозы – стратегическая идея белорусских властей. 

Ранее премьер-министр Сергей Румас говорил, что завод в Светлогорске заработает на полную мощность до конца текущего года. В течение этого времени предприятие уже отгружает свою продукцию на экспорт, несмотря на продолжающиеся пусконаладочные работы и жалобы активистов и местных жителей.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...
Игорь Драко
Продвинутая шведка Грета, отсталая беларуска Маша


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru