Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы вводится в эксплуатацию на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Заключение Гомельского областного управления надзорного ведомства подтвердило соответствие завода утвержденному проекту, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности.





Сообщается, что инспекторы обследовали подконтрольное Госпромнадзору оборудование, в частности сосуды, работающие под избыточным давлением, котлы (в том числе единственный в стране содорегенерационный), трубопроводы, системы газоснабжения и газопотребления и не только.





"Благодаря проведению на системной основе предварительного надзора на всех этапах реализации инвестиционного проекта работа по устранению имеющихся нарушений и недостатков была завершена в кратчайшие сроки", – отметили в МЧС.





Заключение было вручено главному инженеру предприятия.







С чего все началось

Жители Якимовой Слободы, которая находится в непосредственной близости от Светлогорского ЦКК, многократно жаловались на выбросы метилмеркоптана. Это ядовитый газ со специфическим запахом, напоминающим тухлую капусту.





Помимо этого жителей деревни беспокоил и шум, который доносился по ночам с производственной площадки.





Скандал с предприятием вышел и на международный уровень, когда зимой претензии белорусам предъявила Украина. Тогда всплыла информация, что Светлогорский ЦКК слил в Березину неочищенные заводские стоки. Концерн Беллесбумпром тогда опроверг все обвинения украинской стороны. При этом в ведомстве отметили, что официальных претензий украинских властей так и не получили.





Строительство завода беленой целлюлозы – стратегическая идея белорусских властей.





Ранее премьер-министр Сергей Румас говорил, что завод в Светлогорске заработает на полную мощность до конца текущего года. В течение этого времени предприятие уже отгружает свою продукцию на экспорт, несмотря на продолжающиеся пусконаладочные работы и жалобы активистов и местных жителей.







