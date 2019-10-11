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Председатель Госкоимущества сказал, сколько стоит белорусская земля

Председатель Госкомимущества Андрей Гаев в эфире программы ОНТ «Марков. Ничего личного» рассказал, сколько стоит белорусская земля. Он затруднился оценить стоимость всех белорусских земель — такие расчеты комитетом не проводились.



«Математикой, конечно, подсчитать это можно, но задачу такую перед собой не ставили. Ведь есть такой интересный момент. Он заключается в том, что каждый метр квадратный земли в пределах территории республики оценивается по разным видам функционального использования. Их базовых четыре: многоквартирная жилая застройка, индивидуальная застройка, производственная и административная», — сказал Андрей Гаев.

По его словам, самая дорогая кадастровая стоимость земли в Минске.


«И вот например самый дорогой метр квадратный в городе Минске по назначению административное использование. Плата составляет около 1 200 рублей за кв. м. Это кадастровая стоимость. А самый дешевый метр квадратный это 2 беларусские копейки. Это на территориях, которые не обеспечены либо малообеспечены коммуникациями. Там и такой размер платы встречается», — добавил чиновник.
Reform.by
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