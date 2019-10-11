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Крупнейшая сделка в истории состоится в конце октября

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco все-таки проведет IPO (первичное размещение акций на бирже), впервые анонсированное в 2017 году, пишет Bloomberg.

По данным агентства, на продажу будет выставлено два процента акций Saudi Aramco, официально объявлено об этом будет в конце октября. Правительство Саудовской Аравии, которое на сегодняшний день является единственным акционером компании, рассчитывает выручить от сделки 40 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим IPO в истории, а всю Saudi Aramco оценит в два триллиона долларов.

Размещение состоится на внутренней бирже Tadawul, которая несколько лет назад открыла доступ к торгам для иностранных инвесторов.
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