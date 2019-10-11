Крупнейшая сделка в истории состоится в конце октября

По данным агентства, на продажу будет выставлено два процента акций Saudi Aramco, официально объявлено об этом будет в конце октября. Правительство Саудовской Аравии, которое на сегодняшний день является единственным акционером компании, рассчитывает выручить от сделки 40 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим IPO в истории, а всю Saudi Aramco оценит в два триллиона долларов.





Размещение состоится на внутренней бирже Tadawul, которая несколько лет назад открыла доступ к торгам для иностранных инвесторов.