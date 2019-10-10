Для производства пары кроссовок были использованы Nike Air Max 97 в бело-голубой расцветке, в воздушную подушку которых вложили пузырек с 50 куб. см святой воды. Таким образом дизайнеры переосмыслили образ идущего по морю Иисуса. Название книги из Библии, в которой говорится об этом — стиха 14:25 Евангелия от Матфея — напечатано черными буквами на носке одного из кроссовок.





Кроме того, на шнуровке левой кроссовки есть подвеска в виде распятия, стельки из 100% шерсти, которые являются отсылкой к образу Агнца Божьего, наполнены ладаном — одним из трех даров, которые мудрецы принесли, узнав о рождении Иисуса. Логотип на пятке включает инициалы INRI (Iesus Nazaraeus Rex Iudaeorum, Иисус Назарянин, Царь Иудейский), которые были написаны на кресте.









Некоторые кадры из лукбука модели Jesus Shoes сняты в церкви.





Отметим, что бренд уже полностью распродал первую выпущенную партию кроссовок со святой водой. Цена на них стартует от 2500 долларов при обычной цене 1425 долларов.