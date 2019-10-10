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Павел Данейко: В Беларуси бизнес не отжимается - ренты нет

В Беларуси бизнес не отжимается, потому что ренты нет. Такое мнение высказал директор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко, выступая на медиазавтраке, организованном ИПМ.

Павел Данейко: В Беларуси бизнес не отжимается - ренты нет
"Рента в бизнесе извлекается 2 путями: через ограниченный доступ к ресурсам или через контроль цепочки поставок. Отжим бизнеса происходит только тогда, когда есть рента. В Беларуси бизнес не отжимается. Мы делаем опросы, интервью — никогда этого не слышал. 

Попытки были при Иване Титенкове. Они тогда пытались отбирать бизнес — и чем это закончилось? Белорусские бизнесы работают на конкурентных рынках, где нет ренты. Чтобы зарабатывать, нужно обладать компетенциями, пониманием рынка. И когда забираешь такой бизнес, он просто дохнет", - объяснил Павел Данейко.

Руководитель ИПМ также высказал свое мнение про «стеклянные потолки» для бизнеса.

"Моя презентация по развитию белорусского бизнеса начинается фотографией Лукашенко с пресс-конференции, где он обещает пожать руку последнему предпринимателю. Следующий слайд — глава государства вручает орден Чижу. Ну не нашел другого, получилось так. Мы проделали огромный путь — от полного отрицания предпринимательства до полной его поддержки", - сказал Данейко.


Он напомнил, что система власти в Беларуси предполагает поддержку большинством населения. Реформы частного сектора и снятие «стеклянных потолков» начались тогда, когда люди сказали, что частный бизнес белорусский — молодец.

"Потому что без приватизации, вопреки воли власти он сформировал свои компании, и это все ложилось на постсоветскую ментальность. Лидерами стали производственные, экспортно ориентированные компании. И с 2005 года мы видим перелом в отношении к бизнесу: восприятие изменилось от «спекулянтов» к «молодцам». И сейчас мы видим тотальную поддержку. А значит, реформы шли", - цитирует Данейко officelife
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