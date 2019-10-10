"75% от суммы погашения" Минфин рассказал, сколько возмет в долг для погашения долга
Как заявил сегодня министр финансов Беларуси Максим Ермолович, Минфин планирует в 2020 году при оплате госдолга занять на внешних рынках "75% от суммы погашения".
По его словам, в рамках бюджета определены внутренние и внешние источники погашения внешнего долга, в 2020 году надо заплатить $3,5 млрд по внешним долгам с учётом обслуживания.
Он уточнил, что на внешних рынках будет заимствовано "75% от суммы погашения".
"Белорусский партизан"
16:32 10/10/2019