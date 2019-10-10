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"75% от суммы погашения" Минфин рассказал, сколько возмет в долг для погашения долга

Как заявил сегодня министр финансов Беларуси Максим Ермолович, Минфин планирует в 2020 году при оплате госдолга занять на внешних рынках "75% от суммы погашения".


По его словам, в рамках бюджета определены внутренние и внешние  источники погашения внешнего долга, в 2020 году надо заплатить $3,5 млрд по внешним долгам с учётом обслуживания.  

Он уточнил, что на внешних рынках будет заимствовано "75% от суммы погашения".
"Белорусский партизан"
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