"75% от суммы погашения" Минфин рассказал, сколько возмет в долг для погашения долга

Как заявил сегодня министр финансов Беларуси Максим Ермолович, Минфин планирует в 2020 году при оплате госдолга занять на внешних рынках "75% от суммы погашения".



По его словам, в рамках бюджета определены внутренние и внешние источники погашения внешнего долга, в 2020 году надо заплатить $3,5 млрд по внешним долгам с учётом обслуживания. По его словам, в рамках бюджета определены внутренние и внешние источники погашения внешнего долга, в 2020 году надо заплатить $3,5 млрд по внешним долгам с учётом обслуживания.

Он уточнил, что на внешних рынках будет заимствовано "75% от суммы погашения".

