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Стала известна "дорожная карта" создания "союзного" налогового кодекса Беларуси и РФ

Проект "дорожной карты" мер по унификации налогового законодательства Беларуси и России предусматривает принятие единого Налогового кодекса "союзного государства" до 1 апреля 2021 года.

Стала известна "дорожная карта" создания "союзного" налогового кодекса Беларуси и РФ
Об этом Office Life сообщил российский источник.

Рабочим группам предстоит проанализировать нормы налоговых кодексов двух стран, чтобы определить положения, требующие унификации. 

Речь идет о базовых принципах, терминологии, определении прав и обязанностей плательщиков налоговых агентов, налоговых и таможенных органов, элементов и объектов налогообложения, порядка исполнения и способов обеспечения исполнения налоговых обязательств, правил налогового контроля, мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов. 

Важная роль отводится налоговому администрированию и информационному взаимодействию, в том числе для создания общей интегрированной системы налогового администрирования.

Планируется усовершенствовать порядок взимания косвенных налогов во взаимной торговле между странами, выработать подходы по проведению единой акцизной политики в отношении подакцизных товаров (алкоголь, табак, нефтепродукты). 

При этом до конца 2019 года должен появиться механизм выравнивания условий деятельности белорусских и российских нефтепереработчиков до момента перехода к единой акцизной политике.


К середине 2020 года должны быть актуализированы положения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Согласованный проект "союзного" Налогового кодекса должен появиться к 1 ноября 2020 года. После доработки к 1 апреля 2021 года его планируется принять. К 1 декабря 2021 года предполагается подготовить изменения в налоговые законодательства стран для приведения в соответствие с "союзным" кодексом.
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