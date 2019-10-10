В компании заявили, что приложение угрожает безопасности полицейских и мирных жителей. По данным Apple, HKmap.live использовали для засад на полицию, а также для нападений на людей в местах, где нет полицейских.





Создатели HKmap.live написали в твиттере, что не согласны с решением Apple. Они отметили, что нет никаких доказательств того, что приложение использовали для нападений на полицию.





Reuters отмечает, что Apple удалила приложение по всему миру, но оно остается доступным для тех, кто ранее загрузил его в Гонконге. Веб-версию HKmap.live также можно посмотреть на устройствах с iOS. В Android приложение остается доступным.









9 октября газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии Китая, назвала приложение «токсичным» и осудила Apple за помощь протестующим в Гонконге.