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Ох как деньги нужны! Беларусь хочет обсудить с МВФ новую программу

Беларусь планирует на следующей неделе обсудить с Международным валютным фондом возможность новой программы, сообщил сегодня журналистам министр финансов Максим Ермолович


"База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания советов управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ именно в целях поддержки структурных изменений", - сказал Максим Ермолович.

Минфин считает, что дорожная карта повышения эффективности экономики Беларуси, которая готовится правительством и Всемирным банком, может быть поддержана ресурсами со стороны МВФ. 

По словам Максима Ермоловича, такая поддержка может быть как в рамках новой программы, так и отдельно от нее. "С точки зрения наполнения дорожной карты, это документ реальный к исполнению", - добавил он.

При этом Максим Ермолович не уточнил конкретный размер возможного кредитования реформ в Беларуси со стороны МВФ.
Источник: belta.by
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