Ох как деньги нужны! Беларусь хочет обсудить с МВФ новую программу





"База для переговоров есть. Поэтому мы планируем во время ежегодного заседания советов управляющих МВФ и Всемирного банка обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности для начала программы с МВФ именно в целях поддержки структурных изменений", - сказал Максим Ермолович.





Минфин считает, что дорожная карта повышения эффективности экономики Беларуси, которая готовится правительством и Всемирным банком, может быть поддержана ресурсами со стороны МВФ.





По словам Максима Ермоловича, такая поддержка может быть как в рамках новой программы, так и отдельно от нее. "С точки зрения наполнения дорожной карты, это документ реальный к исполнению", - добавил он.





При этом Максим Ермолович не уточнил конкретный размер возможного кредитования реформ в Беларуси со стороны МВФ.

