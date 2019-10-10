— Это удалось в том числе за счет более напряженного задания по перечислению в бюджет части прибыли госпредприятий, — пояснил министр.





Ермолович признал, что на размер дефицита существенно влияет проблема российского налогового маневра.





— В 2020 году по сравнению с 2019-м доходы консолидированного бюджета практически не возрастают, и, несмотря на то, что экономика растет в номинальном выражении ВВП, доходы бюджета при этом в номинальном выражении практически неизменны.





Оказывает влияние налоговый маневр с точки зрения формирования доходов бюджета по вывозным таможенным пошлинам на нефтепродукты, выработанные из российской нефти. К этой ситуации бюджет мы вынуждены адаптировать, сокращать господдержку, проводить более жесткую бюджетную политику, более рационально и экономно использовать каждый бюджетный рубль, — подчеркнул Ермолович.









Глава Минфина отметил, что в рамках доработки ключевых макроэкономических документов на 2020 год приняты дополнительные решения о том, чтобы в 2020 году «реализовать комплекс мер по снижению государственной поддержки организаций на 10% по сравнению с текущим годом».





— По поручению главы государства эти средства перенаправляются на сокращение дефицита бюджета и решение социальных задач, — сказал он.





Кроме того, была отмечена необходимость консолидации в бюджете государственных внебюджетных фондов, и при доработке проекта закона были консолидированы в бюджете два таких фонда.





— Теперь все государственные целевые внебюджетные фонды находятся в бюджете и будут исполняться в соответствии с установившейся бюджетной практикой, полностью подчиняться бюджетному законодательству.





Единственным внебюджетным фондом в экономической системе Беларуси остается Фонд соцзащиты населения, он в соответствии с конституцией является внебюджетным, — сказал Ермолович.





— Мы добились целого ряда достаточно прогрессивных мер бюджетной политики. Во-первых, максимально консолидировали все средства госорганизаций в рамках единого бюджета. Реализовали подходы к поэтапному сокращению поддержки коммерческих организаций и выходу их на самостоятельную работу без каких-то мер финансовой поддержки.





Мы заложили дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки финансовыми инструментами, чтобы реализовать более напряженный график работы экономики в 2020 году, — резюмировал министр.









Напомним, 19 сентября Лукашенко на совещании с экономическим блоком назвал планы правительства на 2020 год «недостаточно напряженными» и отправил пакет документов на доработку.





Правительству пришлось спешно пересматривать планы, поскольку Лукашенко поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики еще текущим составом парламента, то есть в октябре.