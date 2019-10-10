Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), по результатам которого был составлен рейтинг ста крупнейших банков ЦВЕ на начало 2019 года.





Данные для рейтинга были взяты из публичной финансовой отчетности банков, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков.





В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели банков 14 стран: Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии.





При этом в рейтинг банков Центральной и Восточной Европы попали крупнейшие банки 13 стран. Минимальный размер отсечки для попадания в рейтинг составил 4,3 миллиарда долларов.





Согласно результатам исследования, российских банков в рейтинге оказалось заметно больше, чем других. Так, среди ста крупнейших банков ЦВЕ насчитывается 28 российских банков.





Второй страной по представленности банков в рейтинге стала Польша, у которой 16 банков попало в рейтинг. У Чехии и Венгрии в текущем исследовании по 11 и по 10 банков соответственно. Болгария и Румыния в рейтинге ЦВЕ представлены шестью банками каждая.









Делят седьмое и восьмое место по представленности банков в рейтинге Казахстан и Словакия, у которых в числе ТОП-100 банков ЦВЕ насчитывается по пять банков. У Литвы, Украины и Эстонии в рейтинге банков ЦВЕ по три банка от каждой страны.





От Беларуси и Латвии в рейтинг делегировано только по два банка.





В частности, "Беларусбанк" стал крупнейшим банком Беларуси и занял 40-е место в рейтинге (активы на 1 января составляли 12,1 миллиардов долларов). Вторым белорусским банком в Топ-100 оказался "Белагропромбанк", который занял 93-е место с объемом активов на 1 января 4,58 млрд долларов.





Несмотря на заметный отрыв России, можно сказать, что все страны в рейтинге ТОП-100 банков Центральной и Восточной Европы представлены достаточно хорошо, учитывая очень большую разницу в численности населения и размерах экономик.





Для сравнения, объем российской экономики по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) за 2018 год составил 4,2 триллиона долларов, а суммарный размер экономик остальных стран в рейтинге равнялся 4,1 триллиона долларов.





Таким образом, не удивительно, что российские банки обошли конкурентов по представленности в рейтинге, а часть российских банков оказалась в лидерах. Экономика Польши является второй по размеру (ВВП – 1,2 триллиона долларов) и закономерно у этой страны второе место по количеству банков в рейтинге.





Замыкает тройку крупнейших экономик в рейтинге Румыния, объем ВВП которой за 2018 год составил 0,52 триллиона долларов. При этом в рейтинге Румыния представлена только шестью банками (5-е место по количеству банков).









Если судить по соотношению объемов ВВП и числа банков в рейтинге, то можно говорить о хорошем развитии финансового сектора в таких странах: Чехия, Венгрия, Словакия и Болгария, так как в этих странах достаточно много крупных банков.





Динамика активов банков ЦВЕ в 2018 году была умеренно-негативной. В частности, совокупные активы ТОП-100 банков ЦВЕ в долларовом выражении снизились на 1,5% до 2,25 триллиона долларов на 1 января 2019 года.





Для сравнения, объем суммарных активов ТОП-100 банков ЦВЕ немного меньше объема активов 9-о крупнейшего банка мира (BNP Paribas). Таким образом, финансовая мощь банков Центральной и Восточной Европы хоть и достаточно заметная, но существенно уступает крупнейшим банками мира.