$800 млн за два года: белорусский Минфин оценил потери от налогового маневра РФ
Потери белорусской экономики в 2020 году от налогового маневра РФ в нефтяной сфере оцениваются в 400 миллионов долларов, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.
"Суммарно за два года 800 миллионов долларов: 400 миллионов в этом году и 400 миллионов в следующем", - сказал министр журналистам в четверг, отвечая на вопрос о потерях белорусской экономики от налогового маневра РФ.
Источник: ria.ru
11:07 10/10/2019