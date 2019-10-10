Минтранс хочет вернуть лицензирование для таксистов









Службы такси с прошлого года не должны проходить лицензирование - это требование было отменено декретом №7 "О развитии предпринимательства". Впрочем, чиновники уже задумались о возможном возвращении соответствующей нормы.





"Если раньше к нам обращались в основном потребители, пассажиры, то сейчас приходят запросы от бизнеса. Мне хочется понимать вашу точку зрения, вашу позицию. Рынок сейчас разрегулирован, и мы это видим. И то, что с этим рынком надо что-то делать, мы тоже видим. К сожалению, принятие решений затягивается, и затягивается не по вине Минтранса: очень разные позиции по этому вопросу у госорганов. Наша позиция четкая — надо возвращать лицензирование", - заявил в интервью "Республике" Ляхнович.





По мнению первого замминистра, Беларуси нужно идти по пути Польши и России и вводить лицензирование на каждое транспортное средство.









"Лицензия должна выдаваться не перевозчику, как раньше, а должна быть лицензионная карточка на каждый автомобиль. Мы обязаны знать каждого водителя и каждую машину, которая сегодня занята перевозками пассажиров в сфере такси", - добавил он.





Ляхнович подчеркнул, что необходимо и обеспечивать безопасность при перевозках пассажиров, и создавать равные условия и добросовестную конкуренцию на рынке транспортных услуг. Интересно, что возврат лицензий поддерживают и в Ассоциации профессиональных перевозчиков.



