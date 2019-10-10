Однако этот показатель все еще высок: четвертая часть населения умирает до старости, а среди мужчин на трудоспособный возраст приходится треть смертей. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность мужчин в Беларуси в возрасте 15-60 лет в 3-4,5 раза выше, чем в странах Евросоюза. Причем массово умирают не только от заболеваний, но и от внешних причин: отравлений алкоголем, самоубийств, ДТП. Так, в 2015 году доля преждевременно умерших от болезней системы кровообращения составила 34,5%, от внешних причин - 26,4%, от новообразований - 21%.





Сотрудники Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения рассчитали экономический ущерб от преждевременной смертности населения нашей страны. Формула очень простая. Каждый трудящийся в процессе своей трудовой деятельности вносит определенный вклад в экономику, который усредненно можно оценить как внутренний валовой продукт на душу населения в трудоспособном возрасте в год. Умножив это число на количество смертей трудоспособных граждан, получим величину ущерба. Так, за последние 10 лет ущерб составил 2,8 млрд долларов, то есть в среднем около 280 млн долларов в год.









Это только потери от непрожитых трудовых лет. Но экономический ущерб складывается и из других показателей, например, социальной нагрузки бюджета на помощь семьям, оставшимся без кормильца, недостачи в Фонде соцзащиты населения из-за сокращения взносов работающих, затрат на госпрограммы по профилактике причин ранней смертности и пр. Поэтому экономические потери значительно выше.