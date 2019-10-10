Нацбанка больше нет в списке акционеров Банка развития

Такая операция закреплена постановлением правительства № 669 от 27 сентября 2019 года, в соответствие с которым правительство РБ приняло в собственность 17,55 тыс. акций (0,012% уставного фонда) Банка развития РБ, которые ранее принадлежали Нацбанку страны. Эти акции были выкуплены у Нацбанка самим Банком развития и затем переданы правительству.





Выход Нацбанка из состава акционеров осуществлен в соответствие с





программой развития финансового рынка Беларуси до 2020 года. Предполагается, что данный шаг сделает Банк развития более независимым от Нацбанка. Таким образом, правительству РБ в настоящее время принадлежит 96,212% акций Банка развития, а ОАО «Беларуськалий» — 3,776%.





Банк развития, в отличие от коммерческих банков, не ведет работы с населением, а также предприятиями из сферы малого бизнеса напрямую, хотя активно занимается финансированием крупных проектов и белорусского экспорта.





По ряду направлений масштабы операций Банка развития сопоставимы с объемами операций всей системы коммерческих банков страны. В частности, он активно кредитует корпоративный сектор экономики РБ, в то время как коммерческие банки в настоящее время довольно медленно наращивают свой кредитных портфель в данном сегменте финансового рынка РБ.









Так, недавно белорусский Банк развития и Евразийский банк развития (ЕАБР) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки белорусского экспорта. Банк развития будет предоставлять ЕАБР ресурсы в российском и белорусском рублях, а также в долларах и евро, и тот будет предоставлять эти средства импортерам белорусской продукции из стран — участниц ЕАБР.





Всего на поддержку экспорта в текущем году в Банке развития планируют направить 650 млн. рублей. Кроме того, на финансирование инфраструктурных и инвестиционных проектов предполагается направить 1,3 млрд. рублей. А в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства выделяется 120 млн. рублей.