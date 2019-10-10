"Планируются встречи, в том числе и на этой неделе", - сказал Виктор Каранкевич, отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время переговоры на уровне министерств энергетики или вице-премьеров.





Ранее заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявлял, что Беларусь рассчитывает решить вопрос по цене российского газа на 2020 год в декабре. Позиция Беларуси заключается в том, что для субъектов хозяйствования в Союзном государстве должны создаваться равные условия, исходя из этого и должны обсуждаться цены на энергоносители.





В 2019 году цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.