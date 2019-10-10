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На этой неделе Беларусь и РФ будут определять стоимость газа для Беларуси на 2020 год

Беларусь и Россия на этой неделе проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год, сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на Белорусском энергетическом и экологическом форуме, передает БЕЛТА.

"Планируются встречи, в том числе и на этой неделе", - сказал Виктор Каранкевич, отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время переговоры на уровне министерств энергетики или вице-премьеров.

Ранее заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко заявлял, что Беларусь рассчитывает решить вопрос по цене российского газа на 2020 год в декабре. Позиция Беларуси заключается в том, что для субъектов хозяйствования в Союзном государстве должны создаваться равные условия, исходя из этого и должны обсуждаться цены на энергоносители.

В 2019 году цена на российский газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. куб.м.
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