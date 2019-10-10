Урожай-2019: картошки больше, яблок меньше

Средняя урожайность картофеля составляет 315,7 ц/га, что превышает прошлогодний уровень на 40 ц/га. Наиболее высокая урожайность картофеля достигнута на Витебщине (391,5 ц/га), в Могилевской области (372,6 ц/га) и на Минщине (334,5 ц/га).





Продолжается уборка основных овощных культур — моркови, капусты и свеклы. Средняя урожайность овощей (не включая овощной горошек) составила 337 ц/га и превысила уровень прошлого года на 25 ц/га. Лидером по урожайности стала Брестская область, где в этом году достигли высоких показателей по выращиванию моркови (866 ц/га (+244 ц/га к средним показателям по республике).









Сбор плодов и ягод в текущем году из-за погодных условий ниже прошлогодних показателей, однако собранный объем позволит обеспечить закладку фруктов в стабилизационные фонды на межсезонный период 2019/2020 года в полном объеме.



