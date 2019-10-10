«С учетом высокой градостроительной ценности участка обычный жилой квартал построить и продать уже не получится», — считает консалтер.





Покупка за 8 миллионов долларов права на строительство свидетельствует о серьезности намерений застройщика. Инвестиции такого уровня уже на первоначальной стадии реализации проекта дают основания полагать, что с финансовой устойчивостью у победителя аукциона все в порядке и он в состоянии грамотно распорядиться представленной ему возможностью.









Вадим Тачкин напомнил, что по условиям аукциона его победитель должен выплатить полную стоимость лота лишь после получения всей разрешительной документации. Бывали случаи, когда застройщик, приступив к сбору исходных данных, понимал, что затраты на строительство значительно превышают его финансовые возможности, и единственным выходом из сложившейся ситуации был отказ от дальнейшего освоения представленной ему территории. Как правило, такие отказы были характерны для компаний с небольшим опытом работы на строительном рынке.





Напомним, что последний корпус завода им. Кирова и землю под ним купила компания «Плазма Строй», созданная 4 июня 2019 года.





Несколько корпусов, расположенных по соседству, около 7 лет назад приобрела компания «Белнефтегаз».