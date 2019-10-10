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Прокопеня и Гуцериев хотят дополнительных льгот для ПВТ

Совещание о дальнейшей судьбе ИТ-сектора готовится с участием главы государства.

Прокопеня и Гуцериев хотят дополнительных льгот для ПВТ
Ожидается, что оно пройдет в ближайшие 2 недели. По нашим данным, у этого события 2 побудительных силы: с одной стороны, Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев хотели бы получить дополнительные льготы для своего бизнеса в ПВТ. С другой стороны, директора предприятий, подведомственных Минпрому, крайне недовольны сотрудничеством с ИТ-сектором, который не создает продуктов для нужд экономики, а занимается оффшорным программированием.

Поэтому планируется обсудить новый декрет, регулирующий бизнес в ПВТ. В частности, предлагается увеличить отчисления от ИТ-компаний в пользу администрации ПВТ с 1% до 1,5%, чтобы поддержать образовательный проект, заявленный Прокопеней: кредитовать обучение будущих ИТ-специалистов.

Резиденты ПВТ взволнованы тем, что льготный режим ПВТ может быть унифицирован с режимом «Сколково» в рамках программы интеграции и будут предлагать, как этого не допустить.
Officelife.media
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