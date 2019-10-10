



В документе отмечается, что доля людей трудоспособного возраста в указанных странах в 2020 году достигнет максимального значения среди всех стран Европы и Центральной Азии, передает ТАСС





"Быстрое старение населения оказывает серьезное влияние на рынок труда. Хотя доля населения в возрасте 20-65 лет постепенно увеличивается в большинстве стран, это происходит за счет сокращения доли детей. К 2020 году численность рабочей силы достигнет своего пика почти во всех странах региона, по мере старения рабочая сила начнет сокращаться - до 55-58% в 2040 году и до 50-55% в 2075 году, что затронет все аспекты экономики в каждой стране Европы и Центральной Азии", - поясняется в отчете.