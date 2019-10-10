Минская фирма оказывала услуги по регистрации и обслуживанию оффшорных компаний, а полученную выручку скрывала от налогообложения, пишет euroradio.fm





О задержании управляющего партнёра юридической фирмы "Коллегия" Игоря Стуканова стало известно в августе. Себя он позиционировал как "ведущего специалиста в сфере налогового планирования и международного корпоративного структурирования". "Главного специалиста по оффшорам" подозревали в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. КГК не упоминает фамилию Стуканова, но, вероятно, речь идёт именно о его деле.









В распространённой информации утверждается, что минская фирма занижала выручку в течение нескольких лет. В результате произошла неуплата налогов в особо крупном размере: в 2011-2018 годах не менее 3,5 млн долларов. Выяснилось, что деньги поступали на расчётные счета подконтрольной иностранной организации, зарегистрированной в Гибралтаре.





По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми по ней признали двух человек — директора и бывшего основателя фирмы. Предварительно была определена сумма неуплаченного налога в размере 170 тысяч рублей, и подозреваемые её выплатили. Силовики нашли валюту в размере 135 тысяч долларов в эквиваленте. На имущество подозреваемых наложили арест.









Правоохранители выяснили лиц, пользовавшихся услугами минской фирмы. Кстати, она обслуживала и регистрировала не менее полутысячи компаний-нерезидентов оффшорных зон. Сейчас проходит проверка субъектов хозяйствования, которые "засветились" в этом "оффшорном деле".



