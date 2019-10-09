ОАО "Камволь" допольнительно выпустило акций почти на $3 млн
ОАО «Камволь» провело допэмиссию акций на 5,9 млн рублей. Фактически общество удвоило прежнее число акций. Сейчас их общая номинальная стоимость — более 8,8 млн.
Одной из причин дополнительного выпуска может быть нужда в деньгах. Государство нередко дает сумму взамен на выпущенные акции.
По данным публичной финансовой отчетности, ОАО «Камволь» закрыло прошлый год с убытками в размере свыше 3 млн рублей. При этом выручка удержалась на уровне 2017 года — около 25,8 млн.
Как сообщалось, негативный итог прошлого года случился из-за списания курсовых разниц. Размер собственного капитала у предприятия за год сократился на 14,6%.
Источник: officelife
19:01 09/10/2019