Одной из причин дополнительного выпуска может быть нужда в деньгах. Государство нередко дает сумму взамен на выпущенные акции.





По данным публичной финансовой отчетности, ОАО «Камволь» закрыло прошлый год с убытками в размере свыше 3 млн рублей. При этом выручка удержалась на уровне 2017 года — около 25,8 млн.





Как сообщалось, негативный итог прошлого года случился из-за списания курсовых разниц. Размер собственного капитала у предприятия за год сократился на 14,6%.