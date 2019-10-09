"Дом печати" выставляют на продажу

Здание выставляется на торги с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества. Стартовая цена определена в 6,975 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета госимущества Мингорисполкома.





Площадь четырехэтажного здания составляет 3,5 тыс. кв м. Здание продается как административно-деловое.





Заявки на аукцион принимаются до 18 ноября.









Впервые о продаже Дома печати сообщалось в мае этого года. Тогда планировалось провести аукцион в сентябре, а начальная цена была определена в 6,8 млн рублей.





Дом печати был построен в тридцатых годах прошлого века.