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"Дом печати" выставляют на продажу

Комитет госимущества Мингорисполкома собирается 20 ноября на аукционе продать здание Дома печати, которое находится в беларусской столице на проспекте Независимости. Оно является памятником архитектуры эпохи конструктивизма.

Здание выставляется на торги с заключением договора аренды земельного участка, необходимого для обслуживания недвижимого имущества. Стартовая цена определена в 6,975 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета госимущества Мингорисполкома.

Площадь четырехэтажного здания составляет 3,5 тыс. кв м. Здание продается как административно-деловое.

Заявки на аукцион принимаются до 18 ноября.


Впервые о продаже Дома печати сообщалось в мае этого года. Тогда планировалось провести аукцион в сентябре, а начальная цена была определена в 6,8 млн рублей.

Дом печати был построен в тридцатых годах прошлого века.
Источник: reform.by
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