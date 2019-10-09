На первом месте доклада "Глобальный индекс конкурентоспособности" находится Сингапур, на втором – США. После них расположились Гонконг и Нидерланды, за ними – Швейцария, Япония и Германия.





Россия попала на 43-е место, проиграв в этом плане ряду бывших союзных республик и стран-партнеров по Восточному блоку: Словакии (42). Латвии (41), Литве (39), Польше (37), Словении (35), Чехии (32), Эстонии (31 место).





В списке есть Украина, расположившаяся на 85-й строчке, Грузия заняла 74-е место, Молдова – 86-е, Казахстан – 55-е.





Список "Глобальный индекс конкурентоспособности" собирается на основе анализа 12 показателей. Учитывается макроэкономическая стабильность стран, потребительский и рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, уровень здоровья населения, качество инфраструктуры, степень проникновения IT и современных коммуникаций, образование и навыки, успешность бизнес-развития, а также способность к инновациям.









Почему конкурентоспособность – это важно

Конкурентоспособность страны важна для определения особенностей рыночных отношений. Наличие конкурентных преимуществ, а также желания и умения использовать их во благо развития страны определяет успешность ее экономики.





Беларусь и в этом году отсутствует в списке, но может появиться в 2020-м. В конце сентября президент Всемирного экономического форума Берге Бренде предложил нашей стране подумать над присутствием в докладе "Глобальный индекс конкурентоспособности" в следующем году. Глава белорусского МИД приветствовал это решение.