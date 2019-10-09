Сингапур обогнал США в рейтинге конкурентоспособности. А Беларуси опять нет
Всемирный экономический форум опубликовал свой ежегодный рейтинг конкурентоспособности, в который включена 141 страна мира, Беларусь снова отсутствует.
На первом месте доклада "Глобальный индекс конкурентоспособности" находится Сингапур, на втором – США. После них расположились Гонконг и Нидерланды, за ними – Швейцария, Япония и Германия.
Россия попала на 43-е место, проиграв в этом плане ряду бывших союзных республик и стран-партнеров по Восточному блоку: Словакии (42). Латвии (41), Литве (39), Польше (37), Словении (35), Чехии (32), Эстонии (31 место).
В списке есть Украина, расположившаяся на 85-й строчке, Грузия заняла 74-е место, Молдова – 86-е, Казахстан – 55-е.
Список "Глобальный индекс конкурентоспособности" собирается на основе анализа 12 показателей. Учитывается макроэкономическая стабильность стран, потребительский и рынок труда, финансовая система, размер внутреннего рынка, качество институтов, уровень здоровья населения, качество инфраструктуры, степень проникновения IT и современных коммуникаций, образование и навыки, успешность бизнес-развития, а также способность к инновациям.
Почему конкурентоспособность – это важно
Конкурентоспособность страны важна для определения особенностей рыночных отношений. Наличие конкурентных преимуществ, а также желания и умения использовать их во благо развития страны определяет успешность ее экономики.
Беларусь и в этом году отсутствует в списке, но может появиться в 2020-м. В конце сентября президент Всемирного экономического форума Берге Бренде предложил нашей стране подумать над присутствием в докладе "Глобальный индекс конкурентоспособности" в следующем году. Глава белорусского МИД приветствовал это решение.
Источник: sputnik.by
15:59 09/10/2019