Российский рубль продолжил падение
Белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но уже пятый раз подряд укрепился к валютной корзине. Сегодня её значение уменьшилось на 0,08%, а с начала октября оно упало уже на 0,46%.
Курс доллара вырос всего на 0,0012 рубля до 2,0708 BYN/USD и покинул минимум за две недели.
Курс евро поднялся лишь на 0,0006 BYN до 2,2737 BYN/EUR.
Курс российского рубля упал ещё на 0,0046 BYN до 3,1842 BYN/100 RUB.
Ослабление российской валюты идёт уже четвёртые торги подряд, а за предыдущие 11 торговых сессий рубль РФ подорожал лишь однажды. Общее снижение за это время составило −0,0536 BYN.
Сегодня российская валюта оказалась на минимуме за 27 дней — почти четыре недели.
Центробанк России
Сегодня официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра опять выросли:
доллар подорожал на 23 копейки до 65,0976 российских рублей и опять оказался выше уровня 65,00 RUB/USD;
евро вырос на 21 копейку до 71,4511 российских рублей.
Источник: select.by
14:06 09/10/2019