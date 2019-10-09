Российский рубль продолжил падение

Курс доллара вырос всего на 0,0012 рубля до 2,0708 BYN/USD и покинул минимум за две недели.





Курс евро поднялся лишь на 0,0006 BYN до 2,2737 BYN/EUR.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0046 BYN до 3,1842 BYN/100 RUB.





Ослабление российской валюты идёт уже четвёртые торги подряд, а за предыдущие 11 торговых сессий рубль РФ подорожал лишь однажды. Общее снижение за это время составило −0,0536 BYN.





Сегодня российская валюта оказалась на минимуме за 27 дней — почти четыре недели.





Центробанк России

Сегодня официальные курсы доллара и евро расчётами на завтра опять выросли:





доллар подорожал на 23 копейки до 65,0976 российских рублей и опять оказался выше уровня 65,00 RUB/USD;

евро вырос на 21 копейку до 71,4511 российских рублей.