На прошлой неделе министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич был в Минске. Помимо участия в транспортном форуме, министр проводил переговоры и по поводу дальнейших взаимодействий с белорусским производителем калийных удобрений. Накануне визита, 30 сентября, правительство Литвы на закрытом заседании обсудило инвестиции «Беларуськалия» и Удовицкого в две погрузочные компании в Клайпедском порту.





По неофициальной информации, правительство одобрило решение по планам БКТ приобрести акции Nemuno terminalas. Эти терминалы действуют на территории порта рядом друг с другом. В 2013 году «Беларуськалий» купил 30% терминала БКТ. 100% акций Nemuno terminalas через компанию Ferteksos transportas Удовицкий контролирует вместе с женой Ольгой.





«Могу лишь сказать, что для повышения их (БKT) погрузок требуется дополнительная портовая территория. Тогда [после приобретения Nemuno terminalas] у них будет возможность расширить территорию и экспорт удобрений», — сказал BNS министр транспорта Ярослав Наркевич, комментируя намерения БKT.





Наркевич утверждает, что Литва заинтересована в том, чтобы белорусские грузы не направлялись в латвийские порты. «Во-первых, сохранить то, что есть, поскольку значительно растет конкуренция, у „Беларуськалия“ есть предложения из Латвии, но поскольку у него хорошие отношения с нашими железными дорогами и портом, у них 30% акций [БKT], то они хотят расширяться. Ведь мировой рынок сжимается, ожидается частичное сокращение экспорта», — сказал он. Стоит напомнить, что в 2018 году «Беларуськалий» заключил долгосрочный контракт с «Литовскими железными дорогами».





Однако не все в Литве поддерживают планы БKT по расширению бизнеса в Клайпеде. По неофициальной информации, до заседания в правительстве вопрос рассмотрела комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний. И она дала отрицательное заключение. По инициативе оппозиции обстоятельства данной истории планирует выяснять Комитет по национальной безопасности и обороне. Политики поднимают вопрос о том, не укрепит ли такое решение «влияние белорусского авторитарного режима в Клайпедском порту», пишет DELFI





В августе Игорь Удовицкий в комментарии изданию «Экспресс-Неделя» высказал обеспокоенность тем, что Латвия обыгрывает Литву в борьбе за белорусский транзит и обвинил в этом руководство страны. «О чем говорить, если даже ключевые руководители государства — дилетанты в том, что касается политики транзита. Оттого мы и обречены проигрывать», — сказал он и упомянул о том, что проблемы во многом связаны с тем, что государство узрело и в его компании «угрозу национальной безопасности», поскольку терминал БКТ связан с белорусским капиталом. По его словам, предприятие от этого формально не пострадало, но все происходящее сказывается на общей атмосфере и работать становится сложнее. Он считает, что в итоге упомянутые процессы запустили цепную реакцию, поэтому «удар в какой-то степени пришелся на нефтяной транзит, а главный удар на все остальные перспективные направления — контейнеры, пеллеты и китайский транзит». Он утверждает, что Литва уже теряет грузы из Китая и с такими темпами может не получить их никогда. Стоит отметить, что в этом году Литва отстранила белорусскую компанию «Белтрубопроводстрой» от конкурса на прокладку газопровода, мотивировав это также вопросами национальной безопасности.





Впрочем, нельзя однозначно утверждать, что Литва проигрывает борьбу с Латвией за белорусские грузы. Недавно Белорусская нефтяная компания заявила, что в 2020 году может нарастить поставки нефтепродуктов через Литву и снизить через Латвию и Эстонию. Сам Удовицкий в конце 2018 года учредил предприятие Naftos regeneracijos grupė, основная сфера деятельности — транспортировка, складирование и регенерирование нефтепродуктов.





Получить комментарии в «Беларуськалии» и БКТ не удалось.

