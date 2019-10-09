Сербский застройщик подписал соглашение с Виктором Лукашенко
Сербская компания «Dana Holdings» стала генеральным спонсором Национального олимпийского комитета Беларуси. Соответствующее соглашение в Минске подписали вице-президент НОК Виктор Лукашенко и председатель совета директоров «Dana Holdings» Вибор Мулич, передает "Белсат".
Комментируя заключение договора, Лукашенко-младший отметил, что компания «Dana Holdings» «хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке Беларуси, участвует во многих социальных акциях, в том числе и спортивных». По его словам, вместе с ней удастся реализовать проекты для поддержания белорусского спорта и развития олимпийского движения, пишет БелТА.
Компании, принадлежащие группе «Dana Holdings», которой управляют сербские братья Каричи, являются одними из главных застройщиков в Минске. При этом то, за что белорусские застройщика заплатили бы сотни миллионов долларов, государство отдает сербам бесплатно. Но качество построенного жилья оставляет желать лучшего.
Также компания неоднократно становилась фигурантом различных коррупционных скандалов. А ее руководители поддерживают прямые контакты с семьей Лукашенко, в том числе и с женой старшего сына главы Беларуси Лилией.
Источник: МГ/МВ belsat.eu
12:14 09/10/2019