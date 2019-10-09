— В рамках противодействия необоснованному посредничеству, а также преступлениям в экономической сфере Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля совместно со Следственным комитетом выявлены факты уклонения от уплаты сумм налогов директором общества с дополнительной ответственностью (г. Минск) в особо крупном размере, — сообщил заместитель начальника отдела ДФР КГК Юрий Кардымон. В ДФР не подтвердили и не опровергли, что речь идет о Стуканове, но по данным источника TUT.BY и по другим обстоятельствам дела, это именно так.





ДФР установил, что общество занижало выручку, полученную от реализации услуг, в сфере международного корпоративного права по вопросам оптимизации налоговой нагрузки через иностранные компании, а также регистрации и обслуживания офшоров. Полученная выручка поступала на расчетные счета подконтрольной иностранной организации (зарегистрирована в Гибралтаре) и в учете общества не отражалась.





По имеющейся информации ДФР, за 2011−2018 годы размер сокрытого дохода от реализации в Беларуси услуг составил не менее 3,5 млн долларов. Общество занизило налоговую базу по «упрощенке» и не уплатило налог. По факту уклонения от уплаты сумм налога в особо крупном размере Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.





Подозреваемыми по уголовному делу признаны директор и бывший учредитель общества, которые добровольно возместили предварительно определенную сумму неуплаченного налога в размере 170 тысяч рублей. По делу изъяты документы, печати компаний-нерезидентов, компьютерная техника и другие носители информации, содержащие сведения о занятии подозреваемыми указанной деятельностью. Также обнаружена и изъята иностранная валюта на общую сумму 135 тысяч долларов. На имущество подозреваемых наложен арест.









Кроме того, установлены лица, пользовавшиеся услугами общества, а также его причастность к обслуживанию и регистрации не менее 500 компаний-нерезидентов офшорных зон. Органы финансовых расследований Комитета госконтроля проверяют возможные нарушения законодательства субъектами хозяйствования, использовавшими реквизиты иностранных компаний, в том числе для документального оформления хозяйственных операций по приобретению и реализации товаров, работ и услуг для незаконной минимизации сумм налоговых обязательств.





Как ранее сообщал TUT.BY, Стуканова задержали 12 августа 2019 года. На сайте компании Стуканов позиционирует себя как «ведущий специалист». Собеседники TUT.BY отзываются о нем как об одном из самых известных на рынке специалистов по офшорам.